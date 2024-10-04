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«Игрок с хорошим потенциалом». Главный тренер сборной Англии — о вингере «Челси»

«Игрок с хорошим потенциалом». Главный тренер сборной Англии — о вингере «Челси»
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Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли высказался об игре вингера «Челси» Джейдона Санчо.

«Это игрок с огромным потенциалом, который, надеюсь, нашёл дом, где он чувствует себя оценённым и любимым. Недавно он показал действительно хорошую игру, и я думаю, что ему просто нужно время, чтобы поиграть», — приводит слова Карсли Absolute Chelsea на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Манчестер Юнайтед» отдал Санчо «Челси» в аренду с обязательным выкупом в 2025 году, уже летом он сможет подписать долгосрочный контакт с клубом. Сумма выкупа вингера составит € 30 млн.

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