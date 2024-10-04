Тренер «Зенита» ответил на вопрос об интересе к Алексею Батракову из «Локомотива»

Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос об интересе к полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову.

— Батраков, если бы сейчас был в «Зените», он бы мог играть в составе?

— Да, конечно.

— Вместо кого?

— Ну, мы бы нашли ему место. Вы сказали, что три нападающих вообще ни в коем случае не будем пускать. Мы нашли место всем, правильно?

— То есть Батраков нравится?

— Он очень хороший игрок, достаточно молодой. Понятно, что посмотрим, как всё это будет на дистанции, но сейчас очень яркие проводит игры, создаёт разницу для «Локомотива», — сказал Оливейра в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».