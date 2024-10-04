Глушаков: мне семь лет вставляют палки в колёса, в мае 2025 года завершу карьеру

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о своём будущем. Он не исключил, что может перейти в какой-то профессиональный клуб в зимнее трансферное окно. В то же время Глушаков объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025.

— Зимой будете искать варианты?

— Если будет какая-то команда, которая пригласит на сборы, — такой вариант возможен. О завершении карьеры сейчас не объявляю. Мастерство и мышление на поле никуда не пропадают, я вам гарантирую на миллион процентов. Но футбол — это бизнес и шоу-бизнес. Чуть надоедает несправедливость. Я подустал от всей агентской эпопеи и шумихи вокруг Глушакова — семь лет мне вставляют палки в колёса.

— Это ваш последний профессиональный сезон?

— Да, это точно мой последний сезон. В мае я закончу профессиональную карьеру, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, ранее Глушаков присоединился к клубу «СКА-Ростов», который выступает в Медиалиге. Президентом клуба является Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста.