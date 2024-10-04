«Он играл для людей». Сергей Шишкарёв — о легенде «Спартака» Фёдоре Черенкове

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв поделился воспоминаниями о легенде «Спартака» Фёдоре Черенкове.

— Что отложилось у вас в памяти после общения с Фёдором Черенковым?

— Наше общение было коротким и не слишком содержательным. Мы летали в Новороссийск на матч, посвящённый моему тренеру Владимиру Васильевичу Княжеву. На его 60-летний юбилей удалось привезти звёздный состав «Спартака», в том числе и Фёдора Черенкова. Помню, Фёдора тогда просто атаковали болельщики, которые от него не отходили, а он раздавал автографы, фотографировался, стараясь никому не отказать. Это были трогательные моменты для новороссийских поклонников футбола.

— Где, по-вашему, корни такой всенародной любви к этому мастеру?

— В сочетании таланта, трудолюбия, потрясающей скромности и отзывчивости. Черенков играл не для себя. Для людей. Понимал, что футбол — игра для болельщиков. Обоюдная взаимность сделала его народным любимцем, героем, которого почитали представители всех без исключения клубов. Это действительно уникальное явление. Улыбка не только чемпиона, но прежде всего человека, открытая душа покоряли сердца огромного количества болельщиков, — сказал Шишкарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня 10-я годовщина смерти экс-футболиста.