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Решение об участии полузащитника «Динамо» Чавеса в матче с ЦСКА будет принято перед игрой

Решение об участии полузащитника «Динамо» Чавеса в матче с ЦСКА будет принято перед игрой
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В пресс-службе московского «Динамо» сообщили, что решение об участии полузащитника Луиса Чавеса в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА будет принято перед игрой.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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П1
X
П2

«Игрок завершает процесс восстановления, решение о его участии в братском дерби с ЦСКА будет принято перед игрой», — сообщили в пресс-службе «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и ЦСКА состоится в это воскресенье, 6 октября. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск.

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