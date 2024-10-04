Решение об участии полузащитника «Динамо» Чавеса в матче с ЦСКА будет принято перед игрой

В пресс-службе московского «Динамо» сообщили, что решение об участии полузащитника Луиса Чавеса в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА будет принято перед игрой.

«Игрок завершает процесс восстановления, решение о его участии в братском дерби с ЦСКА будет принято перед игрой», — сообщили в пресс-службе «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и ЦСКА состоится в это воскресенье, 6 октября. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск.