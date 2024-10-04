Защитник ЦСКА Данил Круговой назвал самого сильного футболиста, с которым играл в одной команде. Ранее Круговой выступал за «Зенит».

— Ты говоришь, Малком был вообще топовым. Он самый сильный, с кем ты играл, футболист?

— Ну, да. Я думаю, что да. 100%. Именно оппонент, да. У него реально очень сложно отнять мяч. Он только в сторону убирает, если он ещё корпусом залезет туда, то вообще без шансов. Ну, очень топовый легионер. Ну, понятно, что, он когда пришёл тогда, первое время, у него там вроде травмы были, много травм, и никто не понимал, что вообще за футболист, кого подписали. А потом, когда он выдал там серию, ну, всё, вау, — сказал Круговой в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».