Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ФК «Енисей» прокомментировал игру «Шинника»

Защитник ФК «Енисей» прокомментировал игру «Шинника»
Комментарии

Защитник ФК «Енисей» Александр Масловский оценил ФК «Шинник», с которым встретится на поле в ближайшее воскресенье.

«Шинник» – сильная и крепкая команда, которая обороняется большим количеством футболистов и оставляет мало свободных зон. Такую команду сложно будет вскрывать. Но мы постараемся это сделать. Тем более в Ярославле, насколько я помню, «Енисей» давно не выигрывал. Нам надо прервать эту неудачную для нас серию», — приводит слова игрока пресс-служба красноярской команды.

Напомним, матч состоится в это воскресенье, 6 октября в 19:00 по местному времени. «Енисей» располагается на 9 месте турнирной таблицы Первой лиги, «Шинник» идет на 16.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android