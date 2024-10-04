Защитник ФК «Енисей» прокомментировал игру «Шинника»

Защитник ФК «Енисей» Александр Масловский оценил ФК «Шинник», с которым встретится на поле в ближайшее воскресенье.

«Шинник» – сильная и крепкая команда, которая обороняется большим количеством футболистов и оставляет мало свободных зон. Такую команду сложно будет вскрывать. Но мы постараемся это сделать. Тем более в Ярославле, насколько я помню, «Енисей» давно не выигрывал. Нам надо прервать эту неудачную для нас серию», — приводит слова игрока пресс-служба красноярской команды.

Напомним, матч состоится в это воскресенье, 6 октября в 19:00 по местному времени. «Енисей» располагается на 9 месте турнирной таблицы Первой лиги, «Шинник» идет на 16.