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«Он напишет свою собственную историю». Анчелотти — о Мбаппе в «Реале»

«Он напишет свою собственную историю». Анчелотти — о Мбаппе в «Реале»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение касаемо успеха нападающего клуба Килиана Мбаппе.

«Великие игроки, которые были здесь, всегда добивались успеха. Мбаппе напишет свою собственную историю», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Мбаппе перешёл в «Реал» Мадрид из «ПСЖ» в июне этого года. Контракт нападающего рассчитан на пять лет до конца сезона-2028/2029. Зарплата Мбаппе составляет € 15 млн в год, а также бонусы в размере € 125 млн. Ранее стало известно, что суд по поводу долга «ПСЖ» нападающему набирает обороты: сообщается, что LFP может применить санкции к клубу и наложить запрет на трансферы.

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