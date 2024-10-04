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ЭСК РФС вынесла решения по матчу махачкалинского «Динамо» и московского «Динамо»

ЭСК РФС вынесла решения по матчу махачкалинского «Динамо» и московского «Динамо»
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решения по матчу 10-го тура РПЛ, в котором встречались махачкалинское и московское «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20'    

«Динамо» (Махачкала) обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Чебана в эпизодах с неудалением с поля игрока «Динамо» (Москва) Артура на 26-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Динамо» (Москва) на 62-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Динамо» (Москва) №11 Артура на 26-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при попытке сыграть в мяч совершил безрассудный контакт подъёмом голеностопа в область паха игрока команды «Динамо» (Махачкала) №70 Валентина Пальцева без использования шипов, не думая о безопасности соперника. Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока команды «Динамо» (Москва), комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо» (Москва) на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Динамо» (Москва) Николас Маричал был сфокусирован на верховом мяче в единоборстве с атакующим игроком команды «Динамо» (Махачкала) №25 Гамидом Агаларовым в то время, как нападающий выбирал позицию, после чего оба игрока на встречном движении совершают игровой контакт в борьбе за приближающийся мяч. Ввиду отсутствия наказуемости в действиях игрока обороны, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — сказано в решении на официальном сайте РФС.

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