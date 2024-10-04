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Игрок «Зенита» Горшков рассказал, следит ли за Лигой чемпионов

Игрок «Зенита» Горшков рассказал, следит ли за Лигой чемпионов
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Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Горшков рассказал, следит ли он за матчами Лиги чемпионов.

«Честно, матчи не смотрел. Наверное, посмотрю что-нибудь на стадии плей-офф. Сейчас больше свои игры анализируем. Поэтому есть что смотреть и к чему готовиться», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

Напомним, в конце июня стало известно о переходе Юрия Горшкова в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом действует по схеме «3+1».

Отметим, что с этого года Лига чемпионов проходит в новом формате. Теперь по итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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