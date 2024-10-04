Данил Круговой оценил переход Миралема Пьянича в ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский клуб.

— Миралем Пьянич подписывает контракт с ЦСКА. Что в команде говорят на эту тему?

— Ну, посмотрим, что он сейчас может показать нам в своём возрасте. Но я всё равно думаю, что это хорошее приобретение, и опытный игрок, и я думаю, что он в порядке. Даже то, что он провёл последний отрезок в Дубае. Я уверен, что это 100% усиление команды, — сказал Круговой в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, о переходе Пьянича ЦСКА объявил 26 сентября. Босниец заключил контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон.