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Данил Круговой оценил переход Миралема Пьянича в ЦСКА

Данил Круговой оценил переход Миралема Пьянича в ЦСКА
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Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский клуб.

— Миралем Пьянич подписывает контракт с ЦСКА. Что в команде говорят на эту тему?
— Ну, посмотрим, что он сейчас может показать нам в своём возрасте. Но я всё равно думаю, что это хорошее приобретение, и опытный игрок, и я думаю, что он в порядке. Даже то, что он провёл последний отрезок в Дубае. Я уверен, что это 100% усиление команды, — сказал Круговой в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, о переходе Пьянича ЦСКА объявил 26 сентября. Босниец заключил контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон.

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