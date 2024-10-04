Игрок «Химок» Панченко: хотим, чтобы на стадионе было больше людей, мы стараемся для них

Футболист подмосковных «Химок» Кирилл Панченко высказался о низкой посещаемости матчей своей команды.

«Матч с «Ростовом» проходил в будний день, в 16:15 дня. Я понимаю болельщиков: кто-то работает, кто-то ещё чем-то занят. Мы хотим, чтобы на стадионе было как можно больше людей, стараемся дня них. Для того чтобы болельщики приходили, нужен положительный результат», — сказал Панченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 10 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав восемь очков. В следующем туре подопечные Франка Артиги встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 6 октября, начало — в 19:00 мск.