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Стерлинг: не знаю, стану ли тренером после завершения карьеры

Стерлинг: не знаю, стану ли тренером после завершения карьеры
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Английский вингер «Арсенала» Рахим Стерлинг заявил, что не обязательно станет тренером после завершения профессиональной карьеры футболиста. Стерлинг выступает за «Арсенал» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Челси».

«Не знаю, буду ли тренером. Может, стану работать с молодыми игроками, попытаюсь помочь им справиться с тем, что их ждёт в будущем. Мне очень нравится помогать людям. Но пока не знаю, что буду делать после завершения карьеры. Это вопрос будущего», — приводит слова Стерлинга официальный сайт «Арсенала».

Стерлингу 29 лет. Первым клубом в профессиональной карьере англичанина был «Ливерпуль». В 2015-м Рахим присоединился к «Манчестер Сити», а с 2022-го играл за «Челси».

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