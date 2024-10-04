Пьянич считает, что болельщики в России хорошо приняли его

Новичок московского ЦСКА Миралем Пьянич считает, что российские болельщики хорошо приняли его. Босниец заявил, что счастлив в армейском клубе. Также он выразил надежду на успешный сезон и обозначил две основные цели ЦСКА — выиграть РПЛ и Кубок России.

— Считаете ли вы, что публика [вообще] и в частности болельщики ЦСКА вас приняли?

— Да, я так считаю. Я должен поблагодарить фанатов ЦСКА за приём. Очень счастлив быть в этом клубе. Мне здесь всё нравится.

Надеюсь, у нас будет позитивный и успешный сезон. Необходимо достичь двух целей: выиграть чемпионат России и Кубок. Я сделаю всё от себя зависящее, чтобы внести вклад в победу команды, — сказал Пьянич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в 2022 году Пьянич публично выступал против игры со сборной России. Из-за такого настроения своих лидеров Босния и Герцеговина отказалась от матча с россиянами.