Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Николич раскрыл, о чём спрашивал его Пьянич перед переездом в Россию

Тренер ЦСКА Николич раскрыл, о чём спрашивал его Пьянич перед переездом в Россию
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, о чём спрашивал у него Миралем Пьянич перед решением переехать в Россию. По словам специалиста, все вопросы звёздного новичка были связаны сугубо с футболом. Миралем ничего не спрашивал про жизнь в Москве и фешенебельные места.

— Я считаю правильным для каждого футболиста задавать вопросы по будущему клуба. А вопросы, которые Пьянич мне задавал, мне очень понравились.

— Могли бы вы привести в пример один-два вопроса?
— Все про спорт, команду, тактику и амбиции. Ничего про рестораны и жизнь в Москве, — сказал Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сам Пьянич заявил, что болельщики в России хорошо приняли его. Миралем подписал с ЦСКА контракт по схеме «1+1».

Материалы по теме
Пьянич считает, что болельщики в России хорошо приняли его
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android