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Рюдигер назвал имя лучшего футболиста, с которым играл

Рюдигер назвал имя лучшего футболиста, с которым играл
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Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер назвал бывшего нападающего «сливочных», ныне выступающего за саудовский «Аль-Иттихад», Карима Бензема лучшим игроком, с которым когда-либо играл.

«Лучший футболист, с которым я когда-либо играл? Карим Бензема. Я мог бы сказать много. Знаете, я мог бы упомянуть Луку Модрича, Тони Крооса или Эдена Азара, но я должен остановиться на Кариме Бензема, потому что он был отличным нападающим. Его интеллект невероятен! Мирового класса», — приводит слова Рюдигера издание COPE.

Рюдигер также отметил футболиста, с кем сложнее всего было играть.

«Было очень трудно встречаться с этим парнем, очень сложно. Я мог бы назвать Месси или Роналду, но для меня они с другой планеты, так что выберу людей», — добавил футболист.

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