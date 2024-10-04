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Селихов: не считаю себя легендой «Спартака»

Селихов: не считаю себя легендой «Спартака»
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов признался, что не считает себя легендой московского клуба. Он заявил, что стремится просто помогать своей команде, а не бороться за статус легенды красно-белых.

– В любом случае вы провели около сотни матчей за «Спартак», выиграли все трофеи в России в его составе, хорошо играли в еврокубках. Вы считаете себя легендой этого клуба?
– Нет. Легенды для меня – это немного другие люди. Я себя не считаю легендой. Я был мальчишкой, смотрел, как играли Титов, Павлюченко… Можно перечислять и перечислять… Не стремлюсь стать легендой, хочу просто помогать клубу, и всё, — приводит слова Александра Селихова интернет-портал Metaratings.

Напомним, Александр Селихов перешёл в «Спартак» в 2017 году. Ранее он выступал за «Амкар».

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