Селихов: не считаю себя легендой «Спартака»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов признался, что не считает себя легендой московского клуба. Он заявил, что стремится просто помогать своей команде, а не бороться за статус легенды красно-белых.

– В любом случае вы провели около сотни матчей за «Спартак», выиграли все трофеи в России в его составе, хорошо играли в еврокубках. Вы считаете себя легендой этого клуба?

– Нет. Легенды для меня – это немного другие люди. Я себя не считаю легендой. Я был мальчишкой, смотрел, как играли Титов, Павлюченко… Можно перечислять и перечислять… Не стремлюсь стать легендой, хочу просто помогать клубу, и всё, — приводит слова Александра Селихова интернет-портал Metaratings.

Напомним, Александр Селихов перешёл в «Спартак» в 2017 году. Ранее он выступал за «Амкар».