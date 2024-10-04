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Павлюченко — о «Спартаке»: состав клуба позволит им бороться за чемпионство

Павлюченко — о «Спартаке»: состав клуба позволит им бороться за чемпионство
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Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко рассказал об игре «Спартака» и шансах команды стать чемпионами в этом сезоне.

— Находится ли «Спартак» сейчас в кризисе?
— Кризиса нет. Хорошо, в принципе, начали чемпионат. С «Локомотивом» была неудачная игра, а до «Локомотива» было всё хорошо. В целом мне игра «Спартака» нравится. Я думаю, что состав «Спартака» позволит им бороться за чемпионство, — цитирует Павлюченко издание «Спорт день за днём».

Напомним, по результатам 10 туров «Спартак» набрал 16 очков и занимает шестое место в чемпионате. На первом месте сейчас находится «Краснодара» с 24 очками.

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