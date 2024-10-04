Пьянич: для меня было важно понять, что Николич думает о моём переходе в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич сообщил, что обсуждал свой переход в московский клуб с главным тренером команды Марко Николичем. Хавбек дебютировал за ЦСКА в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН».

«Николича я хорошо знал по прошлому сезону, он был в той же лиге, что и я. У нас состоялся очень хороший разговор перед тем, как я переехал сюда. Для меня было важно понять, что он думает о моём переходе», — сказал Пьянич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, о переходе Пьянича ЦСКА объявил 26 сентября. Босниец заключил контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. 34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.