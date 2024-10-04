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Александр Мостовой: был госпитализирован из-за камней в почках, прооперировали

Александр Мостовой: был госпитализирован из-за камней в почках, прооперировали
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Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России по футболу Александр Мостовой рассказал про свою госпитализацию из-за операции по удалению камней в почках.

«В очередной раз за последние годы двинулся камень в почках, были колики. Поэтому экстренно был доставлен, и сделали операцию по удалению. Сейчас нахожусь под наблюдением в больнице, всё отлично. Когда выпишут? Пока не знаю, выходные точно проведу в больнице», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Мостовой — советский и российский футболист, полузащитник. Считается одним из лучших футболистов в истории сборной России. Во время профессиональной карьеры футболиста Александр выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес». В составе красно-белых Мостовой дважды становился чемпионом Союза Советских Социалистических Республик. Вместе с «Бенфикой» российский футболист выигрывал Кубок Португалии.

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