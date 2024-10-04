Экс-игрок ЦСКА Панченко отреагировал на переход в клуб Пьянича

Экс-футболист ЦСКА, а ныне игрок «Химок» Кирилл Панченко отреагировал на переход в московский клуб боснийского хавбека Миралема Пьянича.

— Действительно ли Пьянич — очень значимый трансфер для РПЛ?

— А как сами считаете, если футболист играл в «Ювентусе», «Барселоне»? Для нашего чемпионата очень хорошо, что такие игроки приезжают. Я считаю, что для ЦСКА это хорошее усиление, — сказал Панченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, о переходе Пьянича ЦСКА объявил 26 сентября. Босниец заключил контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. 34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.