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Рахим Стерлинг рассказал, какой игрок оказал на него сильное влияние

Рахим Стерлинг рассказал, какой игрок оказал на него сильное влияние
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Английский вингер «Арсенала» Рахим Стерлинг рассказал, что экс-капитан и полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард оказал на него огромное влияние. Стерлинг выступает за «Арсенал» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Челси».

«На меня оказали влияние несколько человек, в первую очередь Клайв Эллингтон, который был для меня настоящим наставником. Что касается игроков, то первый, о ком я думаю, — это Стивен Джеррард. Когда я впервые зашёл в раздевалку «Ливерпуля», я увидел, как он держался. При этом он всегда был готов помочь мне, несмотря на то что на него самого оказывалось огромное давление. Он старался, чтобы вся молодёжь чувствовала себя в гармонии и была частью команды», — приводит слова Стерлинга официальный сайт «Арсенала».

Стерлингу 29 лет. Первым клубом в профессиональной карьере англичанина был «Ливерпуль». В 2015-м Рахим присоединился к «Манчестер Сити», а с 2022-го играл за «Челси».

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