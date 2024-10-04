«Даже не думаю о таких вещах». Тен Хаг — о возможном увольнении

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался касательно возможного увольнения и ухода из клуба.

«Даже не думаю о таких вещах [об увольнении], потому что это не тема. Мы там вместе. Владельцы, руководство, команда, персонал. Я назначил новых сотрудников», — приводит слова тен Хага The Guardian.

Ранее стало известно, что уже рассматривается замена тен Хага, однако всё будет зависть от последующих игр. 3 октября в рамках Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Порту» (3:3). Следующий матч «МЮ» состоится 6 октября в рамках чемпионата Англии, на поле они встретятся с «Астон Виллой» в 16:30 мск. Напомним, тен Хаг стал тренером клуба в 2022 году, действующий контракт рассчитан до 2026 года, однако всё может изменяться в ближайшее время.