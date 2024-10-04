Голкипер «Ливерпуля» Алисон назвал сильное качество Мохамеда Салаха

Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался о партнёре по команде, египетском нападающем Мохамеде Салахе.

«Он очень нам помогает. Иногда кажется, что его просто нет на поле, а затем в какой-то момент Салах идеально принимает мяч и отправляет его в дальний угол ворот. В этом его качество, в этом его сила. Нам повезло, что он с нами, но мы не должны забывать, что по ходу этой игры вся команда проделала невероятную работу. Многое ещё можно улучшить, но этого было достаточно, чтобы выиграть у «Болоньи», — приводит слова Алисона официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, 2 октября состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Болоньей» и «Ливерпулем». «Красные» одержали победу со счётом 2:0, голы забили Алексис Мак Аллистер и Мохамед Салах.