Объявлены судейские назначения на матчи 13-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 13-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: Максим Перезва (Раменское) – Виктор Медведев (Москва), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Павел Лысенко (Йошкар-Ола), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Александр Коротченко (Салават);

«Урал» — «Торпедо Москва»: Ранэль Зияков (Набережные Челны) – Максим Белокур (Владивосток), Руслан Шекемов (Нальчик), резервный судья – Владислав Демянчук (Новоуральск), инспектор – Эдуард Малый (Волгоград), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);

«Тюмень» — «КАМАЗ»: Владимир Фалов (Москва) – Денис Мирошник (Ставрополь), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья – Дмитрий Голов (Омск), инспектор – Николай Объедков (Санкт-Петербург), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);

«Родина» — «Арсенал»: Антон Фролов (Москва) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Эдуард Шарипов (Уфа), резервный судья – Олег Соколов (Воронеж), инспектор – Роман Лихачёв (Екатеринбург), VAR — Артём Любимов (Санкт-Петербург), AVAR – Роман Галимов (Улан-Удэ), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);

«Шинник» — «Енисей»: Игорь Панин (Дмитров) – Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Артём Смолин (Вологда), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Пётр Петухов (Москва);

«Алания» — «Черноморец»: Богдан Головко (Волгоград) – Виталий Жолобов (Волжский), Михаил Кистанов (Энгельс), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Василий Иванов (Москва);

«Сочи» — «Чайка»: Николай Волошин (Смоленск) – Алексей Линкин (Воронеж), Евгений Синянский (Ярославль), резервный судья – Андрей Зубов (Азов), инспектор – Василий Правило (Краснодар), делегат – Филипп Яковлев (Москва);

«Балтика» — «Нефтехимик»: Кирилл Силантьев (Самара) – Александр Приходько (Москва), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), резервный судья – Артем Харин (Вологда), инспектор – Дмитрий Попов (Москва), делегат – Максим Шаров (Санкт-Петербург);

«Сокол» — «Ротор»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Ярослав Калиниченко (Пермь), резервный судья – Павел Шишкин (Тамбов), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Андрей Губорьков (Москва).