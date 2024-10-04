КДК РФС дисквалифицировал тренера «Торпедо» Кононова на три матча Кубка России

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Торпедо» Олег Кононов дисквалифицирован на три матча Фонбет Кубка России за потасовку в игре четвёртого раунда Пути регионов с «КАМАЗом» (2:1).

«Кононов признал агрессивное поведение. Приняли решение дисквалифицировать его на три матча Кубка России. Один матч реальной санкции, два — условно. Испытательный срок — один год. Он может подать апелляцию», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

В концовке матча, на 83-й минуте, защитник «КАМАЗа» Руслан Аюкин грубо сыграл против защитника торпедовцев Юрия Коледина, после чего второй упал на газон. Данный эпизод вызвал гнев у Олега Кононова. Он выбежал на газон и оттолкнул Аюкина. После этого началась массовая потасовка между членами клубов и игроками.