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КДК РФС дисквалифицировал тренера «Торпедо» Кононова на три матча Кубка России

КДК РФС дисквалифицировал тренера «Торпедо» Кононова на три матча Кубка России
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Торпедо» Олег Кононов дисквалифицирован на три матча Фонбет Кубка России за потасовку в игре четвёртого раунда Пути регионов с «КАМАЗом» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 2
Торпедо М
Москва
0:1 Коледин – 35'     0:2 Шитов – 51'     1:2 Абдуллаев – 59'    

«Кононов признал агрессивное поведение. Приняли решение дисквалифицировать его на три матча Кубка России. Один матч реальной санкции, два — условно. Испытательный срок — один год. Он может подать апелляцию», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

В концовке матча, на 83-й минуте, защитник «КАМАЗа» Руслан Аюкин грубо сыграл против защитника торпедовцев Юрия Коледина, после чего второй упал на газон. Данный эпизод вызвал гнев у Олега Кононова. Он выбежал на газон и оттолкнул Аюкина. После этого началась массовая потасовка между членами клубов и игроками.

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