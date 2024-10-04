«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Гарри Магуайром — Football Insider

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с пролонгацией трудового соглашения с 31-летним центральным защитником Гарри Магуайром до 2026 года. Об этом сообщает AS со ссылкой на Football Insider.

По информации источника, в руководстве «красных дьяволов» не хотят, чтобы английский футболист покинул клуб грядущим летом бесплатно в связи с окончанием его действующего контракта.

Магуайр выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. За этот период он принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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