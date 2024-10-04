Денис Глушаков: некоторые тренеры приезжают в РФ и для показухи дают ненужные упражнения

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался об обилии иностранных тренеров в чемпионате России.

— Юран критикует иностранных тренеров в РПЛ и считает, что должны работать российские специалисты. Что вы думаете по этому поводу?

— Давайте возьмём российские клубы, которые что-то выигрывали в Европе: Газзаев с Кубком УЕФА, Бердыев обыгрывал «Барселону» и добивался хороших результатов, как Романцев с Сёминым. Тот же Слуцкий показывает хорошую работу в Китае. И Семак всегда был в Лиге чемпионов — понятно, что можно ссылаться на большие затраты «Газпрома», но в последнее время он показывает хороший результат. Почему тогда русские специалисты не могут работать?

Я давно уже начал анализировать работу тренеров, так как на моём футбольном веку были разные специалисты со многих стран. Когда тренер ставит миллион фишек на тренировке, поле превращается в вечернюю полосу аэропорта — это не есть хорошо. Чем меньше фишек было на поле в моей карьере, тем проще тренер объяснял упражнения и результат был лучше. Футболист — это такое существо, которому не нужны миллион разных упражнений. Футбол — это простая игра: получил, отдал, закрылся (улыбается).

Некоторые иностранные тренеры приезжают в Россию и для показухи показывают миллион ненужных упражнений – для чего? Чтобы показать, какие «мы профессионалы»? Поставьте просто «квадрат» на тренировке, чтобы люди отдавали пас в нужную ногу, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».