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«Это один матч, который решает всё». Фомина — о подготовке «Локо» к финалу КР с ЦСКА

«Это один матч, который решает всё». Фомина — о подготовке «Локо» к финалу КР с ЦСКА
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Главный тренер женского московского «Локомотива» Елена Фомина высказалась о подготовке к финалу Кубка России со столичным ЦСКА. Встреча состоится завтра, 5 октября. Начало игры — в 16:00 мск.

«Это один матч, который решает всё. Конечно, есть акценты на некоторые детали, которые вероятны в самой встрече. Например, сейчас мы уделили больше внимания отработке пенальти. А так в целом всё как обычно. Понимаем, что в субботу исход будут определять эмоции, психология, максимальная самоотдача, а также готовность и концентрация. В обеих командах квалифицированные футболисты, которые стремятся побеждать в каждом матче», — приводит слова Фоминой официальный сайт «Локомотива».

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