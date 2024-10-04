«Это один матч, который решает всё». Фомина — о подготовке «Локо» к финалу КР с ЦСКА

Главный тренер женского московского «Локомотива» Елена Фомина высказалась о подготовке к финалу Кубка России со столичным ЦСКА. Встреча состоится завтра, 5 октября. Начало игры — в 16:00 мск.

«Это один матч, который решает всё. Конечно, есть акценты на некоторые детали, которые вероятны в самой встрече. Например, сейчас мы уделили больше внимания отработке пенальти. А так в целом всё как обычно. Понимаем, что в субботу исход будут определять эмоции, психология, максимальная самоотдача, а также готовность и концентрация. В обеих командах квалифицированные футболисты, которые стремятся побеждать в каждом матче», — приводит слова Фоминой официальный сайт «Локомотива».