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КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 130 тыс. рублей по итогам матча 10-го тура с «Локомотивом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие дисциплинарные меры были приняты по итогам матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» (3:1).

«Массовое скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Локомотива» в адрес «Спартака», штраф — 30 тысяч рублей. Массовое скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Спартака» в адрес судей, штраф — 30 тысяч.

Также «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (шесть жёлтых карточек и удаление официального лица клуба)», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

После 10 сыгранных туров московский «Локомотив» набрал 24 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» после аналогичного количества встреч набрал 16 очков. Подопечные Деяна Станковича находятся на шестой строчке.