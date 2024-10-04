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КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 130 тыс. рублей по итогам матча 10-го тура с «Локомотивом»

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 130 тыс. рублей по итогам матча 10-го тура с «Локомотивом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие дисциплинарные меры были приняты по итогам матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Массовое скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Локомотива» в адрес «Спартака», штраф — 30 тысяч рублей. Массовое скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Спартака» в адрес судей, штраф — 30 тысяч.

Также «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (шесть жёлтых карточек и удаление официального лица клуба)», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

После 10 сыгранных туров московский «Локомотив» набрал 24 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» после аналогичного количества встреч набрал 16 очков. Подопечные Деяна Станковича находятся на шестой строчке.

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