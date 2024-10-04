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Индзаги отказался возглавить «МЮ» в ближайший международный перерыв — Sportitalia

Индзаги отказался возглавить «МЮ» в ближайший международный перерыв — Sportitalia
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил отказом на предложение руководства «Манчестер Юнайтед» возглавить английский клуб во время октябрьского перерыва на матчи сборных. Об этом сообщает Sportitalia.

По информации источника, в стане «красных дьяволов» продолжается обсуждение целесообразности увольнения нидерландского специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера команды во время ближайшего международного перерыва.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» также рассматривает кандидатуру бывшего наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пост нового тренера команды.

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