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Тренер «Спартака» Сакич избежал дополнительной дисквалификации за удаление в игре с «Локо»

Тренер «Спартака» Сакич избежал дополнительной дисквалификации за удаление в игре с «Локо»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какое решение было принято относительно удаления тренера «Спартака» Ненада Сакича в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (3:1). Помощник тренера получил прямую красную карточку во время второго тайма игры.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Рассмотрели удаление тренера «Спартака» Сакича. КДК принял решение не применять к нему дополнительных санкций», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

После 10 сыгранных туров московский «Локомотив» набрал 24 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» после аналогичного количества встреч набрал 16 очков. Подопечные Деяна Станковича находятся на шестой строчке.

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