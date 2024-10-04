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Тренер «Спартака» Сакич избежал дополнительной дисквалификации за удаление в игре с «Локо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какое решение было принято относительно удаления тренера «Спартака» Ненада Сакича в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (3:1). Помощник тренера получил прямую красную карточку во время второго тайма игры.

«Рассмотрели удаление тренера «Спартака» Сакича. КДК принял решение не применять к нему дополнительных санкций», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

После 10 сыгранных туров московский «Локомотив» набрал 24 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» после аналогичного количества встреч набрал 16 очков. Подопечные Деяна Станковича находятся на шестой строчке.