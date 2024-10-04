Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Невена Дамьянович высказалась о пути ЦСКА к финалу Кубка России

Невена Дамьянович высказалась о пути ЦСКА к финалу Кубка России
Комментарии

Капитан женского московского ЦСКА Невена Дамьянович высказалась о пути к финалу Кубка России. Завтра, 5 октября, ЦСКА встретится с московским «Локомотивом». Начало игры — в 16:00 по московскому времени.

«Путь к финалу всегда труден, потому что Кубок – по-настоящему непредсказуемое соревнование. Ни одна из команд не может себе позволить допускать ошибки, если хочет добраться до финала и завоевать трофей.

Я очень рада, что последние два года мы доходили до финала и побеждали. Безусловно, это потрясающие воспоминания для меня, команды и всего клуба. Меня переполняет гордость за наш коллектив, что мы вновь в финале Кубка», — приводит слова Дамьянович официальный сайт ЦСКА.

Материалы по теме
«Это один матч, который решает всё». Фомина — о подготовке «Локо» к финалу КР с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android