Невена Дамьянович высказалась о пути ЦСКА к финалу Кубка России

Капитан женского московского ЦСКА Невена Дамьянович высказалась о пути к финалу Кубка России. Завтра, 5 октября, ЦСКА встретится с московским «Локомотивом». Начало игры — в 16:00 по московскому времени.

«Путь к финалу всегда труден, потому что Кубок – по-настоящему непредсказуемое соревнование. Ни одна из команд не может себе позволить допускать ошибки, если хочет добраться до финала и завоевать трофей.

Я очень рада, что последние два года мы доходили до финала и побеждали. Безусловно, это потрясающие воспоминания для меня, команды и всего клуба. Меня переполняет гордость за наш коллектив, что мы вновь в финале Кубка», — приводит слова Дамьянович официальный сайт ЦСКА.