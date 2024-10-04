Экс-игрок «Динамо» Танасиевич — о Сафонове: сидеть под Доннаруммой — это неплохо

Бывший защитник московского «Динамо» Йован Танасиевич высказался о шансах Матвея Сафонова стать первым голкипером «Пари Сен-Жермен».

«Если Доннарумма будет здоров, он будет стоять в следующем матче. Джанлуиджи — элитный вратарь, что он уже доказал. Одна-две ошибки ему точно прощаются. Но если Доннарумма будет ошибаться постоянно в трёх-четырёх матчах, тогда можно ожидать, что Сафонов станет номером один. Однако я уверен, что такого с Джанлуиджи не случится. Сафонову нужно ждать, работать, набраться терпения. Сидеть под Доннаруммой — это неплохо. Матвей только три месяца назад пришёл в «ПСЖ», для него здесь всё в новинку. Если через год Доннарумма уйдёт, Сафонов станет первым номером», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

Французские СМИ сообщают, что после ошибок голкипера Доннаруммы в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2) место в воротах может занять Сафонов.

Отметим, что в текущем сезоне Матвей Сафонов провёл уже три официальных матча в составе «ПСЖ» (с «Жироной» (1:0), «Реймсом» (1:1), «Ренном» (3:1)). Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 20 млн.