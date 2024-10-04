Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Спартака» Селихов высказался о формате Кубка России

Вратарь «Спартака» Селихов высказался о формате Кубка России
Комментарии

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов оценил формат Фонбет Кубка России.

«Если честно, то мне предыдущий формат Кубка России, когда игра была на вылет, больше смотрелся. Интересно было бы посмотреть, как какие-нибудь звёздные легионеры приехали бы в регионы, где обычный работник может прийти, купить себе бокал пива, отдохнуть и посмотреть на звезду.

Можно было бы сделать три турнира, как я вижу. Если вы хотите зрелищности, сделайте три турнира. Мы не участвуем в еврокубках. Условно — чемпионат, Кубок России и Кубок лиги. Как в Англии, например», — сказал Селихов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Селихов: Сафонов способен вытеснить Доннарумму и стать первым номером в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android