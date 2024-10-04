Вратарь «Спартака» Селихов высказался о формате Кубка России

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов оценил формат Фонбет Кубка России.

«Если честно, то мне предыдущий формат Кубка России, когда игра была на вылет, больше смотрелся. Интересно было бы посмотреть, как какие-нибудь звёздные легионеры приехали бы в регионы, где обычный работник может прийти, купить себе бокал пива, отдохнуть и посмотреть на звезду.

Можно было бы сделать три турнира, как я вижу. Если вы хотите зрелищности, сделайте три турнира. Мы не участвуем в еврокубках. Условно — чемпионат, Кубок России и Кубок лиги. Как в Англии, например», — сказал Селихов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.