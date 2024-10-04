Гвардиола отказался отвечать на вопрос о своём будущем в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не изъявил желания отвечать на вопрос о своём будущем в стане «горожан».

«Я не собираюсь обсуждать эту тему. Что должно произойти, то и произойдёт.

Я часть этого клуба, а не просто тренер. Так будет всегда, потому что моё отношение к клубу не должно отличаться от его отношения ко мне, которое я получил с первого дня [работы]», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующее трудовое соглашение испанского тренера с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что сборная Англии заинтересована в услугах Гвардиолы.

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