Сёмин: не вижу ответа на вопрос, что делать сборной России в октябрьскую паузу

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин отреагировал на информацию, что сборная России не может найти соперника на ближайший учебно-тренировочный сбор.

«Я не вижу ответа на вопрос, что делать нашей сборной в октябрьскую паузу. На этот вопрос может ответить только Карпин, надо ли собираться или нет. Я же не знаю, что ему надо на сегодняшний момент», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.