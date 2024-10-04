Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Зенита» Латышонок: гол Кордобы — это не вина Караваева

Вратарь «Зенита» Латышонок: гол Кордобы — это не вина Караваева
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что защитник Вячеслав Караваев не виноват в эпизоде с первым пропущенным голом в матче 10‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

— Что случилось в эпизоде с первым голом?
— Это не вина Славы. Мне следовало подсказать ему, что надо не скидывать назад, а просто выбить.

— С Караваевым вы это обсуждали?
— Нет. В раздевалке Слава извинился, но мы ему сказали, что виновата вся команда. Это нормально, такое бывает.

— Ошибиться в футболе может каждый. Как вы переживаете такие моменты?
— В этом плане я немножко самоед. Тяжело переживаю, прорабатываю эти ситуации. Отвлечься помогает семья — всеми возможными способами.

— Какими? У вас есть рецепт, как избавиться от плохих мыслей?
— Надо максимально отвлечься, абстрагироваться. Сходить куда то с женой — погулять, фильм посмотреть. Понятно, что всё равно тяжело. Я после игры плохо сплю, а если была результативная ошибка — вообще катастрофа. Ночь без сна. Поэтому надо быстрее переключаться, — приводит слова Латышонка официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Латышонок: провести остаток карьеры в «Зените» было бы большим достижением для меня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android