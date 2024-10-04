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Тренер женского «Локо» Фомина высказалась, что ЦСКА считается фаворитом в финале КР

Тренер женского «Локо» Фомина высказалась, что ЦСКА считается фаворитом в финале КР
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Главный тренер женского московского «Локомотива» Елена Фомина высказалась о столичном ЦСКА в статусе фаворита финала Кубка России. Встреча состоится завтра, 5 октября. Начало игры — в 16:00 мск.

«Думаю, здесь всё объективно. Они лидеры Суперлиги, идут без поражений, очень давно не пропускают. Не надо лукавить. Конечно, ЦСКА — сильнейший соперник из нашего чемпионата, четвёртый год они играют одним составом. Да, добавляется молодёжь, но в целом это сильная, боеспособная команда, где взаимодействие игроков происходит на интуитивном уровне. Нас не задевает, что статус фаворита у ЦСКА. Это просто констатация факта, ведь от статистики не уйдёшь», — приводит слова Фоминой официальный сайт «Локомотива».

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