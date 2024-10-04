Невена Дамьянович рассказала о настрое в ЦСКА перед финалом женского Кубка России с «Локо»

Капитан женского московского ЦСКА Невена Дамьянович высказалась о предстоящем финале Кубка России со столичным «Локомотивом». Встреча состоится завтра, 5 октября. Начало игры — в 16:00 мск.

«За день до финала я сохраняю спокойствие и готовлюсь к игре. Наша команда усердно работает на протяжении всего сезона. Мне нравится размышлять о нашей тяжёлой работе: как мы тренируемся, прибавляем и бьёмся друг за друга. У нас сплочённый коллектив – и это самое главное! Я счастлива, что мы снова дошли до финала и можем победить!

Мы всегда сосредоточенны перед любой игрой. Каждая из нас понимает значимость этого матча. Хорошая энергетика и взаимопонимание — то, чего не отнять у нашей команды. Мы бьёмся друг за друга, и это всегда помогает нам добиваться результата», — приводит слова Дамьянович официальный сайт ЦСКА.