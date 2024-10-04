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Евгений Латышонок — о том, когда кричит на игроков «Зенита»: стараюсь никому не пихать

Евгений Латышонок — о том, когда кричит на игроков «Зенита»: стараюсь никому не пихать
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок рассказал о взаимодействиях с полевыми игроками сине-бело-голубых во время матчей.

— Почему не кричите на защитников? У вратарей это обычно принято.
— Действительно, я стараюсь никому не пихать, только подбадривать. Понимаю, что все мы люди, все ошибаемся. Если вижу, что человек недобегает просто потому, что не хочет, конечно, напихаю. Но если это ошибка, только поддержка должна быть, по моему мнению, — приводит слова Латышонка официальный сайт «Зенита».

После 10 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 5 октября, начало — в 16:30 мск.

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