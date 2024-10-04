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Игроки «Локомотива» обратились к женской команде перед финалом Кубка России с ЦСКА

Игроки «Локомотива» обратились к женской команде перед финалом Кубка России с ЦСКА
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Футболисты московского «Локомотива» поделали удачи женской команде перед финалом женского Кубка России. Завтра, 5 октября, ЖФК «Локомотив» встретится со столичным ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Видео доступно в телеграм-канале ФК «Локомотив» Москва.

«Девчонки, это для вас. Уже завтра финал женского Кубка России — «Локомотив» против ЦСКА. Битва за трофей будет очень жаркой. Верим в нашу команду! Только «Локо»! Только победа!» — написано в сообщении.

Команды встречались в финале Кубка России 2020 года. Тогда «Локомотив» одержал победу со счётом 0:0, 4:2 пен.

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