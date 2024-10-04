Гвардиола рассказал о состоянии Де Брёйне в преддверии матча с «Фулхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о состоянии здоровья атакующего полузащитника Кевина Де Брёйне в преддверии матча 7-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом», который состоится завтра, 5 октября. Бельгийский футболист получил травму во время игры 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).

«К завтрашнему дню он не готов… Как Кевин может поехать в сборную Бельгии, если не провёл ни одного матча за «Манчестер Сити» с момента получения повреждения? Никогда этого не понимал. Так или иначе Де Брёйне не может выступать за «Манчестер Сити» и не может играть за сборную Бельгии», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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