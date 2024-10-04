Латышонок объяснил, почему за «Зенит» играть тяжелее, чем за «Балтику»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что за сине-бело-голубых играть тяжелее, чем за калининградскую «Балтику».

— После нескольких месяцев в новой команде уже можно сравнивать «Зенит» с «Балтикой». Для вратаря в чём главное отличие?

— В «Зените» приходится больше играть ногами, отдавать много передач. Соперники создают меньше моментов, ты подолгу сохраняешь концентрацию в ожидании ситуации, когда нужно вступить в игру. Моментов может быть всего два за матч, но ты должен отреагировать качественно. Это намного тяжелее, чем когда у тебя всегда есть работа и ты постоянно в тонусе, — приводит слова Латышонка официальный сайт «Зенита».

Евгений Латышонок перешёл в «Зенит» из «Балтики» минувшим летом. В текущем сезоне голкипер провёл за санкт-петербургский клуб 11 матчей, в семи из которых оставил ворота сине-бело-голубых «сухими».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.