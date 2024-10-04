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Владелец «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о будущем тен Хага в клубе

Владелец «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о будущем тен Хага в клубе
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф ответил на вопрос, верит ли он в будущее главного тренера команды Эрика тен Хага в клубе.

«Я не хочу отвечать на этот вопрос. Мне нравится Эрик. Я считаю его очень хорошим тренером, однако в конце концов это не мой выбор, а выбор команды менеджеров, которая управляет «Манчестер Юнайтед». Именно она должна решать, как лучше руководить клубом.

Но все они работают вместе только с июня или июля. Их не было в январе, феврале, марте или апреле. Не было Омара [Беррады], Дэна Эшворта – они пришли только в июле.

Они пробыли в клубе всего… счёт идёт на недели. Они не провели в клубе много времени, так что им нужно подвести итоги и принять разумные решения.

Наша цель ясна – мы хотим вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен быть. Сейчас он не там, это очевидно», — приводит слова Рэтклиффа Evening Standard.

После шести туров чемпионата Англии манкунианцы набрали семь очков и занимают 13-е место.

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