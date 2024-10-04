Умер серебряный призёр Евро-1972 в составе сборной СССР Анатолий Коньков

Серебряный призёр Евро-1972 в составе сборной СССР Анатолий Коньков умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ). Причины смерти не уточняются.

За сборную СССР Коньков провёл 47 матчей, в которых забил восемь мячей. Помимо серебра европейского первенства, в составе национальной команды он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр (1976 года). Во время игровой карьеры Коньков выступал за «Авангард» из Краматорска, донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо». В составе «Динамо» Коньков четыре раза побеждал в чемпионате СССР (1975, 1977, 1980, 1981), завоевывал Кубок СССР (1978), становился обладателем Кубка обладателей кубков УЕФА (1975) и Суперкубка УЕФА (1975).