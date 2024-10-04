Давыдов: от «Спартака» можно ожидать чего угодно, но нынешний «Ростов» ему не помеха

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ростовом».

«Насколько принципиальная игра для Карпина против «Спартака»? Даже если бывший спартаковец говорит, что ему без разницы, что игра непринципиальная — всё равно где-то сидит… Конечно, Валерий Георгиевич не подаст виду, что ему не всё равно. «Спартак» легко победит «Ростов»? От красно-белых можно ожидать чего угодно, но я думаю, что нынешний «Ростов» «Спартаку» не помеха», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

«Спартак» и «Ростов» сыграют в эту субботу, 5 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. После 10 сыгранных туров подопечные Деяна Станковича набрали 16 очков и расположились на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Команда Валерия Карпина имеет в своём активе 12 очков и находится на восьмой строчке.