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Уилкшир — о вызове Дзюбы в сборную России: Карпин не смотрит в прошлое, он смотрит на поле

Уилкшир — о вызове Дзюбы в сборную России: Карпин не смотрит в прошлое, он смотрит на поле
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Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался о возможном вызове Артёма Дзюбы в национальную команду России.

«В сборную не вызывают футболистов только для того, чтобы кто-то стал лучшим бомбардиром в истории. В сборную вызывают тех, кто заслуживает вызова. Это моё мнение — нет смысла приглашать человека только ради статистики. Если Дзюба получит вызов, то только за хорошую игру. Карпин хочет развивать игроков, у него есть ряд перспективных ребят, которых нельзя вызвать. Он не смотрит в прошлое, он смотрит на поле», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Артём Дзюба провёл четыре матча в составе тольяттинского «Акрона», в которых отметился одним забитым голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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