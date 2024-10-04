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Тренер женского «Локо» Фомина ответила, как не повторить ошибки в финале КР с ЦСКА

Тренер женского «Локо» Фомина ответила, как не повторить ошибки в финале КР с ЦСКА
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Главный тренер женского московского «Локомотива» Елена Фомина высказалась о предстоящем финале Кубка России со столичным ЦСКА. Встреча состоится завтра, 5 октября. Начало игры — в 16:00 мск.

— В первом круге уступили ЦСКА — 0:2. Как не повторить тех ошибок?
— Уметь обороняться всей командой, показывать индивидуальное мастерство, хороший отбор мяча. Также важно не допускать стандартных положений у своих ворот. Хотя против ЦСКА такое практически невозможно. ЦСКА очень опасен в этом компоненте, в последних матчах он выигрывал со счётом 1:0, забивая именно со стандартов, — приводит слова Фоминой официальный сайт «Локомотива».

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