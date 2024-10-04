Жюль Кунде: если бы слушал всё, что говорят обо мне, то давно бы ушёл из футбола

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал об отношении к критике в свой адрес.

«Уже давно негативное мнение других людей не оказывает на меня никакого влияния. Я хорошо знаю себя, мне комфортно с самим собой. Думаю, что мы перестаём жить и устанавливаем барьеры, когда беспокоимся о том, как нас видят другие и что они могут сказать или подумать. Если бы я слушал всё, что было сказано и написано про меня, то, вероятно, давно бы перестал играть в футбол», — приводит слова Кунде Vogue.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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